WBC позволит Гвоздику провести добровольную защиту титула перед поединком с Брауном

Следующий поединок украинца должен состояться в марте.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) может провести добровольную защиту своего титула перед тем, как встретиться с официальным претендентом на его пояс американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

«У чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика запланирована добровольная защита, которая должна пройти в марте. Сразу после этого боя чемпион проведет защиту против Маркуса Брауна», — цитирует президента WBC Маурисио Сулеймана BoxingScene.

Маркус Браун сразу после победы над Баду Джеком вызвал на бой украинского чемпиона. Именно эта победа позволила Брауну стать официальным претендентом на поединок против украинца, напоминает SportArena.

Александр Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе после победы над Адонисом Стивенсоном нокаутом в одиннадцатом раунде в декабре 2018 года.