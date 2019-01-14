Усик надел форму Динамо для прогулки с женой за границей (видео)
16:57, 14 января 2019Бокс
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Украинский боксер во время отдыха в Дубае прошелся по одному из торговых центров в форме "Динамо" со своей фамилией на спине.
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик во время отдыха в Дубае прошелся по одному из торговых центров в форме "Динамо" (Киев).
Соответствующее видео было опубликовано в аккаунте спортсмена в Instagram Stories.
Украинский боксер давно является фанатом киевского клуба и часто это демонстрирует. На этот раз, будучи на отдыхе, Усик надел форму "Динамо" со своей фамилией на спине. Вместе со спортсменом была его жена Екатерина.
Напомним, ранее Усик принял участие в флешмобе в поддержку британской певицы Адель, которая неожиданно решила уйти со сцены.
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