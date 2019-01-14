Усик надел форму Динамо для прогулки с женой за границей (видео)

Украинский боксер во время отдыха в Дубае прошелся по одному из торговых центров в форме "Динамо" со своей фамилией на спине.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик во время отдыха в Дубае прошелся по одному из торговых центров в форме "Динамо" (Киев).

Соответствующее видео было опубликовано в аккаунте спортсмена в Instagram Stories.

Украинский боксер давно является фанатом киевского клуба и часто это демонстрирует. На этот раз, будучи на отдыхе, Усик надел форму "Динамо" со своей фамилией на спине. Вместе со спортсменом была его жена Екатерина.

Напомним, ранее Усик принял участие в флешмобе в поддержку британской певицы Адель, которая неожиданно решила уйти со сцены.