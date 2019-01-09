Промоутер Боб Арум: Ломаченко вернется на ринг в апреле

Украинец сразится с обладателем пояса IBF, который пока вакантен.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко Боб Арум, заявил, что его подопечный сможет выйти в ринг уже в апреле 2019 года. Ломаченко будет сражаться с обладателем титула IBF в Лос-Анджелесе.

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"Василий вернется в ринг в апреле. Ребята из телеканала ESPN злятся, когда я говорю об этом раньше времени. Они любят анонсировать место встречи, но это будет топовая арена Лос-Анджелеса. Ломаченко будет драться с обладателем титула IBF", - цитирует промоутера Vringe.com.

Обладатель чемпионского титула IBF определится 2 февраля. За пояс сразятся Ричард Комми из Ганы и россиянин Иса Чаниев. Предыдущий обладатель пояса Майки Гарсия сделал его вакантным.

Напомним, 8 декабря прошлого года Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей. После этого украинец объединил пояса чемпиона мира в легком весе по версии WBA и WBO.