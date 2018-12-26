Капитан сборной Украины по баскетболу Кравцов определился с клубом

Украинец заключил договор до конца сезона с испанской «Фуэнлабрадой».

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов всего несколько часов оставался без клуба после расторжения контракта с испанским «Бургосом». Украинец заключил договор до конца сезона с испанской «Фуэнлабрадой», сообщает официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 31-летний Кравцов в составе «Бургоса» набирал по 6.9 очка и совершал по 3.8 подбора за 17 минут в среднем за игру в 12 матчах Лиги АСВ.

На данный момент «Фуэнлабрада» и «Бургос» имеют идентичное соотношение побед и поражений в регулярном чемпионате Испании.