Только один раз: в Иране женщинам разрешили сходить на футбол

Исключение решили сделать для отборочного матча к Чемпионату мира.

В Иране, где женщинам запрещено посещать футбольные матчи на стадионах, решили сделать исключение для отборочного матча к чемпионату мира.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Как заявил заместитель министра спорта Джамшид Тагизаде, женщины смогут прийти на стадион "Азади" в Тегеране на квалификационный матч команды Ирана против Камбоджи 10 октября.

Власть Ирана заявляет, что запрет посещать стадионы бережет женщин от ругани, которая звучит от болельщиков-мужчин. Запрет, действующий уже несколько десятков лет, лишь изредка снимали для отдельных групп зрительниц.

В июне президент ФИФА Джанни Инфантино направил письмо в Федерацию футбола Ирана с требованием принять «конкретные меры» и позволить женщинам посещать стадионы. Также он пригрозил санкциями в случае отказа.

Как сообщал УНИАН, после многолетних споров в Нидерландах введен запрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо. Он вступил в силу в четверг, 1 августа, и касается таких предметов гардероба, как например, мусульманское покрывало - паранджа, а также никаб.