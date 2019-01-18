"Анахайм" обыграл "Миннесоту" и прервал серию из 12 поражений в НХЛ

Матч завершился со счетом 3:0.

В ночь на пятницу в рнегулярном чемпионате НХЛ "Анахайм" остановил счетчик поражений на числе 12.

Благодарить "Дакс" должны в первую очередь голкипера Джона Гибсона, который сделал 37 сэйвов и оформил второй шатаут в сезоне - матч завершился со счетом 3:0, сообщает официальный сайт лиги.

Для "Анахайма" (20-19-9) победа стала первой с 17 декабря и была вдвойне важной, потому что была одержана над прямым конкурентом в борьбе за плей-офф. Все три шайбы "Дакс" забросили за первые восемь минут первого периода - отличились Адам Хенрик, Рикард Ракелл и Брайан Гиббонс.

"Да уж, много времени прошло, - сказал Гибсон. - Наконец победить приятно. Наверное, сегодня мы просто поняли, что проигрывать уже хватит, вышли с правильным настроем и сделали то, что нужно".

"Миннесота" (23-21-3) в четвертый раз в сезоне не смогла ни разу забить. Вратарь Алекс Стэлок пропустил три шайбы с восьми бросков и был заменен на Девана Дубника, сделавшего 15 сэйвов.

"Для всех это большое облегчение, - сказал тренер "Анахайма" Рэнди Карлайл. - Особенно для хоккеистов. Ребята играли хорошо, отдавались делу, но не получали по заслугам. Все это приводило к грустным мыслям и нервозности. Надеюсь, что теперь мы сможем оставить это позади и показывать стабильный хоккей, который будет приносить нам очки".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

17 января.

Бостон – Сент-Луис – 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 23 Крюг (Цегларик, Крейчи), 1:1 – 24 О′Райлли (Кайру, Перрон), 1:2 – 33 Гуннарссон (Шенн, Шварц), 2:2 – 36 Бэкес (Крейчи, Хара), 3:2 – 45 Вагнер (Форсбакка-Карлссон), 4:2 – 53 Маршанд (Бержерон, Макэвой), 5:2 – 59 Курали (Вагнер, Крейчи)

Айлендерс – Нью-Джерси – 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Ли (Эберле, Ледди), 2:0 – 9 Дэл Колл (Комаров, Мэйфилд), 3:0 – 15 Эберле (Нелсон, Ледди), 3:1 – 47 Грин (Сиверсон), 4:1 – 57 Ли (Бэйли)

Рейнджерс – Чикаго – 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 5 Саад (Сибрук, Анисимов), 1:1 – 13 Хитил, 2:1 – 17 Зукарелло-Асен (Стаал, Крайдер), 3:1 – 33 Крайдер, 3:2 – 41 Дебринкат (Кэйн, Густафссон), 3:3 – 59 Кагун (Каджула, Кемпф), 4:3 – 59 Зибанежад

Тампа-Бэй – Торонто – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 9 Пойнт (Стэмкос, Хедман), 1:1 – 11 Кадри (Марло, Капанен), 2:1 – 33 Хедман (Пойнт, Кучеров), 2:2 – 33 Марло (Зайцев, Кадри), 2:3 – 34 Марнер (Юнссон, Таварес), 2:4 – 59 Хайман (Таварес, Зайцев)

Нэшвилл – Виннипег – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 10 Лемье, 0:2 – 23 Эплетон (Нику, Морроу), 1:2 – 31 Арвидссон (Форсберг, Эллис), 1:3 – 39 Литтл (Рословик, Лайне), 1:4 – 41 Танев (Перро, Нику), 1:5 – 55 Лемье (Морроу, Копп)

Миннесота – Анахайм – 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Хенрик (Монтур, Ричи), 0:2 – 4 Ракелль (Монтур, Шор), 0:3 – 7 Гиббонс (Велински)

Даллас – Лос-Анджелес – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 18 Браун (Картер, Даути), 0:2 – 24 Хагелин (Тоффоли), 1:2 – 58 Линделль (Клингберг, Радулов)