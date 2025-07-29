Автор: Владимир Русанов - врач-психиатр,психотерапевт, преподаватель НМУ им. А.А. Богомольца.

На днях народный депутат Марьяна Безуглая заявила публично, что имеет синдром Аспергера - одну из форм расстройства аутистического спектра. Это заявление вызвало волну обсуждений и в медиа, и в обществе, которое и без того неоднозначно воспринимает ее поведение. Для кого-то - это акт честности. Для других - объяснение, которое бросает тень на ее способность к эмпатии, диалогу и принятию сложных решений в критические времена. Возникает логичный вопрос: способен ли человек с синдромом Аспергера эффективно выполнять функции государственного управления в условиях войны, которая требует не только решительности, но и эмоционального контакта с народом, гибкости и коммуникации?

Что такое синдром Аспергера? Синдром Аспергера - это расстройство аутистического спектра, сопровождающееся: трудностями в понимании социальных сигналов и невербальных коммуникаций, низкой эмпатийностью, буквальным мышлением, склонностью к чрезмерной рационализации и сосредоточенности на узком круге интересов. При этом интеллектуальные способности обычно не страдают, а речевое развитие остается в пределах нормы. Именно поэтому это состояние часто незаметно на первый взгляд. В нормальных условиях человек с синдромом Аспергера может достигать высоких результатов в технических, научных, аналитических сферах. Но политика - это не только о логике. Это также о способности чувствовать настроение общества, формировать горизонтальные связи, воспринимать обратную связь, проявлять гибкость и эмпатию. Публичное поведение госпожи Безуглой в последние годы не раз вызывало волну критики именно из-за уязвимости в социальной коммуникации, неадекватного тона заявлений, жесткости и эмоциональной холодности, которые часто воспринимались как высокомерие или равнодушие. Теперь, когда она объяснила это особенностями мышления и "высоким порогом страха", становится понятнее, откуда происходит такое поведение. Но вместе с тем возникает этический и управленческий вопрос: имеет ли право человек, который по определению не воспринимает других как субъектов с чувствами, а скорее как "сигналы", "алгоритмы" или "препятствия" - принимать решения национального масштаба?

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Аутизм и власть: сложный баланс. Научные исследования показывают, что аутичное мышление - это не дефект, а иной способ восприятия реальности. Но именно поэтому в сфере, где нужно "видеть" людей, понимать боль, переживания, общественные настроения - такая особенность может стать критическим ограничением. В мирное время это может быть компенсировано сильными командами, этическими рамками, делегированием. Но в условиях войны, когда страна переживает коллективную травму, эмоциональное лидерство становится не менее важным, чем стратегическое. Социальная эмпатия перестает быть второстепенной.

Нам нужны разные - но на своем месте. Это не вопрос дискриминации. В современном обществе мы должны принимать разность и включать людей с нейроразнообразием в профессиональные сферы. Но крайне важно, чтобы должности с высокой этической, эмоциональной и общественной ответственностью занимали люди, способные быть не только эффективными, но и чувствительными к контексту. Наличие диагноза не отменяет политической ответственности. И общество имеет полное право задавать вопрос: совпадают ли индивидуальные особенности человека с критериями публичной службы в кризисный период? Марьяна Безуглая сделала важный шаг - открыто заявила о своей нейропсихиатрической особенности. Это заслуживает уважения. Но это также открывает серьезную общественную дискуссию: может ли рациональность без эмпатии быть достаточной для эффективного лидерства в воюющей стране? И главное - как обеспечить, чтобы власть всегда оставалась человечной.