ВНО 2020: опубликованы правильные ответы к заданиям по химии
В пятницу, 17 июля, участники основной сессии внешнего независимого оценивания 2020 года сдавали тесты по химии. Участие в тестировании по химии приняли 10 880 человек, что составляет 77,14 % от общего количества зарегистрированных.
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Сертификационная работа по химии насчитывала 52 задания различных форм: с выбором одного правильного ответа (34 задания), на установление соответствия ("логические пары") (4 задания), открытой формы с кратким ответом (14 заданий).
Результаты внешнего независимого оценивания по химии будут объявлены до 29 июля.
Пока же Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к тесту по химии основной сессии ВНО 2020 года.
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