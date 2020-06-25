Не успели на ВНО: линию разграничения не смогли пересечь 89% учеников с оккупированного Донбасса

Попасть на тестирование удалось только 59 жителям временно оккупированных территорий.

В Донецкой области сегодня, 25 июня, состоялось внешнее независимое оценивание по математике. Участие в ВНО приняли 7116 человек, среди них – 59 детей с оккупированных территорий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"В области тестирование по математике проведено в 42 подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровском и Славянске. Подвоз был организован для 1,5 тысячи участников ВНО", - рассказал он.

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Впрочем, с 9236 зарегистрированных лиц в сегодняшнем тестировании приняли участие 7116 человек (77%).

"Из них 59 - это дети, которые проживают на временно оккупированной территории. Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто желал принять участие в ВНО)", - сообщил Павел Кириленко.

Глава Донецкой ОГА добавил, что участники, которые не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам, имеют возможность перерегистрироваться на дополнительную сессию (в течение 5 дней).

Напомним, во Львове все 1645 учителей, которые привлечены к проведению оценки, прошли ИФА-тестирования. 32 работников заменили из-за инфицирования коронавирусом.

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