Анатолий Зленко скончался на 83-м году жизни.

Наивысшая награда МИД Украины "За преданность дипломатической службе" теперь будет носить имя Анатолия Зленко.

Читайте такжеЗеленский назначил нового главу Херсонской ОГАОб этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

Такое решение он принял сегодня.

"Зленко обеспечил преемственность дипломатической традиции на рубеже 1991 года, заложил фундамент дипломатии независимой Украины, воспитавший многих звезд украинской дипломатии и главное - остался для всех образцом дипломата", - отметил Кулеба.

"Я никогда не работал с ним напрямую и не имею права называться его учеником. Я пришел в МИД в 2003 году, когда он отбывал последние дни на должности министра, которую занимал уже во второй раз. Но даже при таких обстоятельствах Зленко успел оставить на мне свой след - тогда его только что изданная «Дипломатия и политика» стала первой книгой, которую я прочитал уже как профессиональный дипломат", - подчеркнул он.

Анатолий Зленко: работа в МИД и в последние годы жизни

Анатолий Зленко дважды возглавлял Министерство иностранных дел с июля 1990 года по август 1994-го, а также с октября 2000-го по сентябрь 2003 года.

После этого стал советником президента Украины по специальным международным вопросам.

В 2004-2005 гг. работал представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека.

13 октября 2006 года был назначен советником премьер-министра Украины Виктора Януковича по специальным международным вопросам.

С лета 2006 года стал заместителем председателя гражданско-политического объединения «Украинский форум». А с весны 2009 года - членом Совета Гражданского движения «Новая Украина».

С сентября 2010 года его назначили на должность вице-президента Киевского славистического университета и директора Института славистики и международных отношений КСУ.

1 марта стало известно, что Анатолий Зленко умер на 83-м году жизни.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН