Секретарь СНБО открыл тайну украинской журналистке Наталье Мосейчук.

Украина начала работу над стратегией деоккупации украинских территорий от армии РФ. Ее основные моменты будут зафиксированы в документе, который планируют представить президенту Зеленскому на Ставке Верховного главнокомандующего

Соответствующую "тайну" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов открыл в интервью Наталье Мосейчук.

"Могу открыть небольшую тайну - на одном из заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего, которое недавно происходило, президент попросил сформировать понимание, как мы будем освобождать всю нашу территорию, всю нашу страну, и как это будет выглядеть, и что для этого нужно", - сообщил Данилов.

Он отметил, что лично не является сторонником написания отдельных стратегий для деоккупации каждой отдельной области и Крыма. По его словам, это должна быть общая стратегия, в том числе и для полуострова.

Сейчас над ней уже идет "большая работа". Данилов добавил: "Это не простой такой документ и он будет изначально, скорее всего, рассматриваться на Ставке Верховного главнокомандующего.

Данилов заявлял, что видит освобождение Крыма военным путем

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина будет возвращать Крым военным путем, потому что других вариантов пока нет.

5 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма, где речь идет о декоммунизации и новом районном делении, а также о введении временных территориальных общин для создания военных администраций

В представительстве президента в АРК отмечали, что главная цель закона - подготовка почвы для деоккупации полуострова, ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных общин.

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