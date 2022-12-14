Продолжительность зимних каникул 2022-2023 в разных областях Украины будет отличаться.

Нынешний учебный год украинские дети проводят во время войны, но это не значит, что у них не будет каникул. Зимние каникулы в этом году в большинстве школ будут длиннее, чем обычно - от 3 до 4 недель. Связано это с тем, что многие школы отказались от осенних каникул и перевели их на зиму.

Кроме того, из-за обстрелов критической инфраструктуры в школах, как и в других зданиях, на несколько часов отключают свет и отопление. Это ещё одна причина, по которой было решено продлить зимние каникулы - чтобы детям не пришлось учиться в неотапливаемых помещениях.

Зимние каникулы 2022-2023 - дата и продолжительность

Каждая школа самостоятельно устанавливает дни и продолжительность отдыха, поэтому нельзя назвать единые даты. Однако руководство школ должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе. Суммарная длительность зимних каникул не должна превышать 30 дней.

Видео дня

Большинство украинских школ в этом году продлят зимние каникулы с привычных двух недель до 1 месяца. Самые популярные даты каникул сейчас такие:

с 26 декабря 2022 по 27 января 2023;

с 25 декабря 2022 по 22 января 2023;

с 19 декабря 2022 по 22 января 2023;

с 31 декабря 2022 по 15 января 2023.

Конкретные даты в каждой школе руководство отдельно сообщит родителям.

Вас также могут заинтересовать новости: