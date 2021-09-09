Женщина признается, что больше всего боится новой войны.

Жители Чернигова Неониле Бруй исполнилось 100 лет. Женщина родилась 7 сентября 1921 года в селе Шибириновка, пережила Голодомор, Вторую мировую войну и крах СССР.

Об этом говорится в сюжете "Суспільного". Праздник бабушка встречает в окружении уже взрослых внуков.

Отмечается, что Неонила с 10 лет жила в колхозе, пережила Голодомор. Этот период она называет самым страшным в своей жизни.

"В 33-м голод был, страшный голод был. Наша деревня небольшая была, так человек наверное пять умерли с голоду. Плеву гречневую ели, пересевали, ели. Конюшину, или клевер, рвали головки, сушили да в хлебе пекли. Из акации с сестрой нащелкали тех семян, намололи и поели, так чуть не умерли. Думали, что хорошо, а она ядовитая", – делится воспоминаниями женщина.

Войну Неонила встретила выпускницей педагогического училища. Вспоминает, как весной 1941 года в село пришли немцы.

"Смотрю в окно, немец идет. Я испугалась будто. Он зашел с бидончиком трехлитровым, молока попросил. Мамка налила молока, и он марку дал нам за молоко. Через месяц начали убивать. Полицаи убивали. А у меня партизаны забрали пальто. Одно-единственное было, и то забрали", - рассказала она.

Женщина проработала учительницей начальных классов 31 год. В 32 года Неонила вышла замуж. В 33 - родила дочь.

Бабушка признается, что любила читать романы и исторические книги. Прочитала как "Наймычку" Шевченко, так и все части "50 оттенков серого".

Говоря о секрете своего долголетия женщина отметила: "не пила, не курила, не употребляла я этого. Не разгуливалась очень. Я очень много яблок ела. Говорят, яблоки - полезные фрукты".

Неонила признается, что несмотря на весь свой жизненный опыт, сейчас больше всего боится одного.

"Боюсь войны больше всего. Больше всего войны боюсь", - делится она.

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Ранее сообщалось, что пожилая американка Эдит Мюрвей-Трейна признана одной из сильнейших долгожительниц в мире.

Еще в 2019 году Эдит подняла штангу весом 68 кг, но самой старой пауерлифтершей в мире ее признали только сейчас, когда ей исполнилось 100 лет.

Бывшая танцовщица и преподавательница танцев Эдит Мюрвей-Трейна из Флориды - уже прапрабабушка, но это не помешало ей девять лет назад заняться тяжелой атлетикой. Причем в спортзал ее привела подруга.

Автор: Дмитрий Захаров