Пожилая американка Эдит Мюрвей-Трэйна признана одной из самых сильных долгожительниц в мире.
Об этом сообщает New York Post.
Представители Книги рекордов Гиннеса сообщили, что имя женщины будет указано в редакции издания, которая выйдет в 2022 году.
Еще в 2019 году Эдит подняла штангу весом 68 кг, но старейшим пауэрлифтером в мире ее признали только сейчас, когда ей исполнилось 100 лет.
Бывшая танцовщица и преподавательница танцев Эдит Мюрвей-Трэйна из Флориды - уже прапрабабушка, но это не помешало ей девять лет назад заняться тяжелой атлетикой. Причем в спортзал ее привела подруга.
Читайте такжеШвейцар львовского ресторана попал в Книгу рекордов Украины (фото)"Она не хотела идти одна и всю дорогу подгоняла меня пинками и кричала. Примерно так я туда и попала. Я видела, как все эти дамы поднимали тяжести, и это выглядело интересно", - признается рекордсменка.
В самом начале пандемии коронавируса врачи заставили Эдит отказаться от ее хобби, чтобы не подвергаться риску заражения. Но сейчас она снова готовится к соревнованиям.
Напомним, ранее в этом году Книга рекордов Гиннеса признала 97-летнего украинца Леонида Станиславского самым старым теннисистам в мире.