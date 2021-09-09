Эдит Мюрвей-Трэйна признали самой долгоживущей спортсменкой, которая занимается пауэрлифтингом.

Пожилая американка Эдит Мюрвей-Трэйна признана одной из самых сильных долгожительниц в мире.

Об этом сообщает New York Post.

Представители Книги рекордов Гиннеса сообщили, что имя женщины будет указано в редакции издания, которая выйдет в 2022 году.

Еще в 2019 году Эдит подняла штангу весом 68 кг, но старейшим пауэрлифтером в мире ее признали только сейчас, когда ей исполнилось 100 лет.

Бывшая танцовщица и преподавательница танцев Эдит Мюрвей-Трэйна из Флориды - уже прапрабабушка, но это не помешало ей девять лет назад заняться тяжелой атлетикой. Причем в спортзал ее привела подруга.

Читайте такжеШвейцар львовского ресторана попал в Книгу рекордов Украины (фото)"Она не хотела идти одна и всю дорогу подгоняла меня пинками и кричала. Примерно так я туда и попала. Я видела, как все эти дамы поднимали тяжести, и это выглядело интересно", - признается рекордсменка.

В самом начале пандемии коронавируса врачи заставили Эдит отказаться от ее хобби, чтобы не подвергаться риску заражения. Но сейчас она снова готовится к соревнованиям.

Напомним, ранее в этом году Книга рекордов Гиннеса признала 97-летнего украинца Леонида Станиславского самым старым теннисистам в мире.

Автор: Станислав Кожемякин