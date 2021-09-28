Движение транспорта ограничат уже со 2 октября.

Киевлян и гостей столицы снова ожидают дикие пробки на Южном мосту. С 2 октября на мосту продолжат ремонтные работы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Движение по Южному мосту Киева с субботы, 2 октября, частично перекроют, чтобы отремонтировать проезжую часть в направлении Левого берега. Планируется провести ремонт аварийных деформационных швов, которых почти два десятка.

В конце августа мост частично закрывали в сторону Правого берега, что привело к трем неделям почти круглосуточных 10-бальных пробок.

Завершить новый этап ремонта планируют к 15 декабря, но и это будет не финал. Полностью отремонтировать мост планируют только к концу следующего года.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве следователи полиции задокументировали факт хищения1,3 млн грн, выделенных на капитальный ремонт асфальтного покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов в Соломенском районе.

Сообщено о подозрении 44-летней киевлянке в совершении преступления, предусмотренном ч. 5 ст. 191 (Растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Анастасия Горбачева