Ленинский районный суд Днепропетровска назначил жителю Днепра наказание в виде 12 лет лишения свободы за то, что он убил, расчленил и сжег своего приятеля.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
46-летний гражданин признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).
Читайте такжеХотели ребенка и обратились к "целителям": в деле о жутком убийстве супругов-киевлян новый поворот
По данным следствия, в августе 2017 года обвиняемый вместе с приятелем находился у себя дома в городе Днепре. Внезапно между мужчинами возник конфликт, во время которого подсудимый взял охотничье ружье и произвел около трех выстрелов в сторону потерпевшего, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения. В дальнейшем злоумышленник расчленил тело, отнес во двор другого дома и сжег.
Свою вину мужчина признал частично.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Под Черкассами мужчина убил своего четырехмесячного сына
- Житель Днепра застрелил сожительницу, пока чистил ружье (фото, видео)
- На Николаевщине из исправительного центра сбежал заключенный с десятью судимостями (фото)
- В Польше мужчина задушил жену-украинку
- В Сумах мужчина поджег дом со своей тетей и маленьким ребенком (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram