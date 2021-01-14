Между мужчинами возник конфликт, во время которого подсудимый взял охотничье ружье и застрелил приятеля.

Ленинский районный суд Днепропетровска назначил жителю Днепра наказание в виде 12 лет лишения свободы за то, что он убил, расчленил и сжег своего приятеля.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

46-летний гражданин признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

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По данным следствия, в августе 2017 года обвиняемый вместе с приятелем находился у себя дома в городе Днепре. Внезапно между мужчинами возник конфликт, во время которого подсудимый взял охотничье ружье и произвел около трех выстрелов в сторону потерпевшего, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения. В дальнейшем злоумышленник расчленил тело, отнес во двор другого дома и сжег.

Свою вину мужчина признал частично.

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Автор: Денис Прядко