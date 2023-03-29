Екатерина Усик опубликовала сторис в Instagram.

Жена украинского боксера Александра Усика прокомментировала фотографию своего мужа в Киево-Печерской лавре, когда он посетил утреннее богослужение 29 марта.

"Вера в души каждого из нас. Для меня вера – это прежде всего действия, образ жизни и внутренний свет. Бог не в рясе, Бог в душе, но каждому нужен свой путь, чтобы к этому прийти. Добро одержит победу над злыми намерениями наших соседей. Лавра на украинской земле, и мы имеем полное право ходить туда, когда этого хотим. Точка. Слава Украине", - написала Екатерина Усик в Instagram.

Визит Усика в Киево-Печерскую лавру - детали

Сегодня возле Киево-Печерской Лавры утром собрались верующие, которые послушались призыва монахов. Представители Украинской Православной церкви Московского патриархата должны были окончательно покинуть территорию Лавры и призвали своих сторонников приходить к Лавре на общую молитву. Среди верующих был замечен боксер Александр Усик. Ранее спортсмен неоднократно высказывался в поддержку УПЦ МП.

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