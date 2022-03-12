Выезд большинства колонн с мест сбора начнется в 9:00.

В Сумской области согласовали "зеленые коридоры" для эвакуации на субботу, 12 марта 2022 года.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В частности, коридоры согласованы по направлениям:

Тростянец - Полтава (Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Частично на автобусах и на личном транспорте;

Сумы - Полтава (Суммы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица на Сумщину будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта;

Лебедин - Полтава (Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Из города Лебедин выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах;

Конотоп - Полтава (Конотоп, Шевченково, Хмелов, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Из города Конотоп выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах;

Великая Писаревка - Полтава (Великая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава). Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах;

Краснополье - Полтава (Краснополье, Верхняя Сыроватка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Частично на автобусах и на личном транспорте.

Места сбора в Лебедине, Конотопе, Краснополье, Великой Писаревке - возле городских и поселковых советов, время выезда колонн: 9:00.

Место сбора и маршрут движения по городу Тростянец: ул. Кенига стадион им. Куца - ул. Скрябина - ул. Татаренко - ул. Б. Хмельницкого - ул. Гришина (объездная) - ул. Шевченко и далее в сторону города Сумы. Время выезда колонны: 9:00.

Основной выезд из Сум будет происходить у памятника Алеше (р-н школы 2). Среди дополнительных точек сбора (только для беременных, женщин с детьми, людей пожилого возраста, людей с инвалидностью) БК "Химик", ул. Интернационалистов, возле рыночков, ТЦ "Светлана", "Бильбоу" на пр. Курском, ТЦ "Мануфактура". Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.

Как сообщал УНИАН, АО "Укрзализныця" обнародовала список эвакуационных бесплатных поездов на 12 марта.

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