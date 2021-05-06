Законом также определен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком.

Как передает пресс-служба Офиса президента, документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями.

В частности, устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.

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Ранее такой отпуск отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, которые фактически ухаживают за ребенком, предоставлялся на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета. Таким образом, закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за ребенком было производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим. Поэтому в случаях, когда мать ребенка является, например, самозанятым лицом или ФОПом, отец тоже не мог воспользоваться отпуском по уходу за ребенком.

Закон, подписанный главой государства, вводит новый вид отпуска - единоразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат с матерью ребенка, но проживает совместно; бабушки или деду, или другом совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним.

Законом также определен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.

Также установлено право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

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Этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развитии ответственного отцовства в Украине.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком" (регистрационный № 3695) Верховная Рада приняла 15 апреля.

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Автор: Константин Гончаров