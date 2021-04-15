В отпуск продолжительностью до 14 дней при рождении ребенка могут пойти и бабушка или дедушка.

Верховная Рада Украины разрешила отцу брать отпуск при рождении ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком" (регистрационный номер 3695) проголосовали 269 народных депутатов Украины.

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В частности, в Кодексе законов о труде выписана норма, что одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих дней) предоставляется работникам, а именно: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, не состоящего в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабушке или дедушке, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, фактически осуществляющим уход за ребенком, мать или отец которого является одинокой матерью (одиноким отцом). При этом отмечается, что такой отпуск предоставляется только одному из этих лиц.

Кроме того, по желанию матери или отца ребенка ей (ему) предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству.

Также предусмотрено, что сокращенная продолжительность рабочего времени может устанавливаться за счет собственных средств предприятий, учреждений, организаций для работников, имеющих детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, а также для одиноких матерей и отцов, воспитывающих ребенка без отца (матери) , в том числе и в случае длительного пребывания родителя в лечебном учреждении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Кабинета министров в месячный срок со дня вступления в силу закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом, обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации этого закона.

Также Кабмин в этом году должен проинформировать Верховную Раду о состоянии выполнения этого закона.

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Автор: Надя Пришляк