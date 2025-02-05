В частности, это возможно проработать только после окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, при каких условиях возможно введение безвизового режима для граждан Украины с целью свободного посещения Великобритании. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский на брифинге после встречи с государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми в Киеве.

В частности, Зеленский ответил на вопрос о перспективах введения безвизового режима с Британией для украинских граждан.

"Эти вопросы в любом варианте для нас важны, но они точно предусматривают окончание войны", - сказал он.

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Президент добавил, что сегодня команды Украины и Великобритании об этом общаются - проговаривают технические шаги. Зеленский подчеркнул:

"Но, упрощение виз и шаги к безвизу - это очень сложный миграционный вопрос, прежде всего для Соединенного Королевства, и это действительно очень сложный вопрос. Важно, что команды работают. Важно, что мы об этом говорим. Но, безусловно, это может быть проработано только после окончания войны".

Он сказал, что речь идет, в том числе, о многих программах для молодежи и студентов.

"Это такой комплексный вопрос", - добавил Зеленский.

Безвизовый режим для граждан Великобритании

Как сообщал УНИАН, в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на 1 год. С тех пор этот срок постоянно продлевается.

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