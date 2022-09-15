Речь шла об энергетических вызовах будущей зимы, поставках электричества из Украины в ЕС, присоединении Украины к внутреннему рынку ЕС, макрофинансовой помощи для Украины от ЕС и санкциях против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, отметив, что была предметная встреча.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил в Киеве на брифинге с фон дер Ляйен.

Он поблагодарил главу ЕК за ее личную поддержку Украины.

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"Сегодня у нас была предметная беседа. Мы обсудили несколько важных вопросов...", - отметил президент.

По его словам, они с фон дер Ляйен обсудили, в частности, вопросы энергетических вызовов, в частности удары российских оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины.

"Вызовов этой зимой будет много. И здесь нужно нам всем работать, работать объединенно (с ЕС - УНИАН)", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также поблагодарил за то, что Украина имела возможность присоединиться к европейским электросетям.

"Мы все в этом заинтересованы: страны Европы могут получать дешевое электричество..., а Украина же может заработать деньги в свой бюджет, что поможет нам в выплате заработных плат и пенсий", - сказал он.

Президент рассказал, что с главой ЕК он также обсудил, каким образом можно расширить возможности Украины в поставках электричества в страны Евросоюза.

Он также отметил, что обсудил с фон дер Ляйен получение Украиной макрофинансовой помощи от ЕС на следующий год, вопрос присоединения Украины к внутреннему рынку ЕС, пока она еще находится на пути к членству в ЕС.

"Также мы обсудили продолжение давления на РФ посредством будущего санкционного 8-го пакета. Проговорили детали будущего пакета, в чем мы заинтересованы", - добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в целом встреча с президентом Еврокомиссии была "очень хорошей".

Как сообщал УНИАН, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 15 сентября, прибыла с визитом в Киев. Это ее третий визит в Украину с начала полномасштабной войны России. Запланированы ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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