Благодаря этому выдающемуся врачу были спасены многие ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Государства (посмертно) врачу-онкологу, радиологу Леониду Киндзельскому.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство президента Украины.

"Благодаря этому выдающемуся врачу и ученому были спасены многие ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, в частности те, которые получили смертельную дозу облучения", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что Киндзельского очень хорошо знают чернобыльцы, "но не очень хорошо о нем знают украинцы".

Читайте такжеОт политиков до бизнесменов: журнал "Фокус" назвал 100 самых влиятельных украинцевСообщается, что Киндзельський был главным радиологом МЗ УССР в 1978-1986 годах и принимал активное участие в лечении пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Из группы пожарных, которые первыми прибыли к месту катастрофы на ЧАЭС и получили особенно большую дозу облучения, 13 ликвидаторов были отправлены на лечение в Москву, а 11 пациентов – в Киевский институт радиологии и онкологии к Леониду Киндзельскому. В результате, в группе Киндзельского выжили все, а из второй группы – лишь двое. Всего из 115 человек, которым был поставлен диагноз "острая лучевая болезнь" и которые прошли через руки украинского профессора, умер только один человек.

Из-за значительного облучения во время исполнения служебных обязанностей Киндзельський много лет болел, однако продолжал активно работать, управляя отделением системных онкозаболеваний отдела общей онкологии и химиотерапии Киевского НИИ онкологии.

19 апреля 1999 года Киндзельский ушел из жизни.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году в Украине будет возобновлена реализация государственной программы по обеспечению жильем участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

Также Зеленский подписал указ, который вводит награду главы государства "За участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы" для чествования граждан, которые непосредственно участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Указом также предусмотрено увеличение стипендии для военнослужащих, пожарных, служащих и работников органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС, ее охране и подверглись значительному радиоактивному облучению.

Ежегодно 14 декабря в Украине отмечают День чествования ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.

Автор: Татьяна Герасименко