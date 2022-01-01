Президент Украины Владимир Зеленский позировал вместе со своей супругой Еленой Зеленской для романтического фото.
Соответствующий снимок опубликовано в Facebook главы государства.
В кадре он предстал в белом гольфе и черном жакете, а Елена надела бежевое пальто, а под него также белый гольф. Романтичности фото добавило то, что первая леди стояла за своим супруги и обнимала его за плечи.
Снимок сопроводили стихом-поздравлением с Новым Годом:
В новом, 2022-м, искренне желаем:
близких – рядом,
здоровье – каждому,
возможностей – без границ,
уверенности – каждый день,
любви – в каждое сердце,
добра – всем!
Пусть это будет отличный год!
Сторонники Зеленского засыпали их комплиментами, а также поздравили супругов с Новым годом: "Человеческого вам счастья", "Успехов и добра", "Пусть следующий год будет для вас замечательным", "Вы создаете невероятную атмосферу".
Как ранее сообщал УНИАН, в канун Нового года перуанские шаманы устроили ритуал очищения над портретами мировых политиков. Среди атрибутов ритуала была и фотография украинского президента Владимира Зеленского.