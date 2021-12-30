Заклинатели не уточнили, от чего именно очищают фотографии политиков.

В канун Нового года перуанские шаманы устроили ритуал очищения над портретами мировых политиков. Среди атрибутов ритуала была и фотография украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Перуанские шаманы проводят такие обряды каждый год. Традиционно берут фотографии действующих президентов США и России. Однако в этом году появилась еще и фотография Владимира Зеленского.

Читайте такжеВ США шаманка "варила медвежью мочу" и устроила масштабный лесной пожарЗаклинатели не уточнили, от чего именно очищают фотографии политиков. В этом году они не давали политических прогнозов.

В то же время шаманы спрогнозировали, что в 2022 году пандемия коронавируса пойдет на спад.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году перуанские шаманы спрогнозировали, будет ли в 2021 году эпидемия коронавируса.

Они провели традиционную ежегодную церемонию и заявили, что 2021 год будет лучше 2020-го.

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