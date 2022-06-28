В Киев во второй раз за время полномасштабной войны приехал американский актер.

Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Шон Пенн встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский политик опубликовал в своем Telegram-канале короткое видео, записанное во время встречи.

Сообщается, что Пенн снимает документальный фильм о войне в Украине, котору развязали россияне. Актер и режиссер уже побывал в Буче и Ирпене, где своими глазами увидел последствия действий российских захватчиков.

"Актер и режиссер Шон Пенн снимает документальный фильм о войне на Украине. С первого дня полномасштабного вторжения он был в Киеве и видел, что такое российская агрессия. В скором времени всю правду о войне благодаря его фильму сможет увидеть и весь мир. Шон, спасибо за поддержку нашего государства и наших людей!", - сказал Зеленский по результатам встречи.

Отметим, что Шон Пенн находился в Украине в тот самый роковой февральский день, когда путинские захватчики начали бомбить Украину. Тогда он приехал в Киев, чтобы как документалист зафиксировать все происходящие в Украине события и донести миру правду о вторжении России.

Напомним, режиссер Сотниченко снимет фильм об обстрелах и зверствах оккупантов в Ирпене.

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