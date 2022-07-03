Украинский музыкант передал голливудскому актеру и режиссеру картину, которую тот приобрел, чтобы помочь Украине.

В Украину прибыл известный голливудский актер и режиссер Шон Пенн. Он побывал в Киеве, встртился с Владимиром Зеленским для обсуждения документального фильма о войне в Украине и нападении России. Также американец отправился в Днепр, где восхитился единством украинцев в борьбе за собственную территорию и будущее.

Украинский артист Коля Серга опубликовал снимок с Шоном на своей странице в Instagram. Очевидно, Пенн успел прибыть и в Одесскую область, где служит Серга. Там он купил картину из благотворительного проекта Vony Razom – "333".

"Невероятно, но правда! Теперь наша особенная картина в коллекции легендарного Шона Пенна", - сказано на Facebook-странице "Vony Razom".

Напомним, в конце июня 2022 года в Киев во второй раз за время полномасштабной войны приехал американский актер, который снимает фильм о войне в Украине. Он встретился с Зеленским.

Также УНИАН писал, что Шон Пенн побывал на Днепропетровщине. Как отметил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, актер поражен единством украинцев в борьбе с оккупантами.

Вас также могут заинтересовать новости: