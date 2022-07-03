Накануне знаменитый американец посетил Днепр.

Известный всему миру актер и режиссер Шон Пенн посетил Украину. Это уже не первый его визит с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он снимает документальный фильм о зверствах российских захватчиков на украинской земле.

Как отметил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, Шон Пенн поражен единством украинцев, которые борются с российскими оккупантами за свою землю и за свое будущее.

"Если бы кто-нибудь сказал, что мне посчастливится встретиться со звездой Голливуда Шоном Пенном, я бы ни за что не поверил. Я заметил, что Шон искренне поразился тем, как сильно украинскую нацию объединила борьба против общего врага.

Поражён тем, как страну сплотил Владимир Зеленский и как всем нам удается пятый месяц подряд сопротивляться бесчеловечной агрессии России. Шон Пенн – не просто талантливый актер, но и великий друг Украины. С такой мощной поддержкой столь выдающихся людей мы сможем все. Правда и сила на нашей стороне. Украина обязательно победит", - написал Лукашук в своем Telegram-канале.

Напомним, режиссер Шон Пенн, который снимает фильм о войне в Украине, встретился с Зеленским.

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