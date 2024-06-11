Глава государства говорит, что глобальное восстановление страны может начаться только после завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что беженцы могли бы вернуться в Украину, потому что не хватает рабочих рук. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Что касается восстановления в целом, безусловно, глобальное восстановление будет после окончания войны. И здесь нет смысла мотивировать сейчас какими-то лозунгами украинцев. После окончания войны, я уверен, что все приедут восстанавливать наше государство, потому что будут рабочие места, будет безопасность. И я считаю, что будет большая мотивация", - отметил Зеленский.

Также глава государства высказал мнение о перспективах восстановления уже сегодня.

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"Мы не можем заставлять ни в коем случае, но я скажу откровенно: если бы сегодня в такой трудный момент те, кто хотят, могли приехать в Украину, и помогать восстанавливать государство... А есть направления над которыми надо работать сегодня, есть люди, которые остались без дома - им нужна помощь, нужны рабочие руки, нужны эти профессии", - сказал президент.

Глава государства отметил, что из-за войны многие люди уехали за границу.

"Поэтому, для того, чтобы сегодня помогать Украине с housing (с жильем - УНИАН)... восстанавливать некоторую инфраструктуру, и если честно, работать на тех или иных предприятиях, чтобы помогать армии - я думаю, что мы бы также поддерживали такое решение", - заявил Зеленский.

Украинские беженцы в Европе

Европейская комиссия предложила продлить срок защиты украинских беженцев в ЕС еще на один год - до 4 марта 2026 года. Министры внутренних дел рассмотрят этот вопрос на встрече в Люксембурге. Страны ЕС, которые приняли наибольшее количество украинских беженцев, - это Германия (более 1,2 миллиона), Польша (почти миллион) и Чехия (почти 400 тысяч человек).

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