Прокуроры в суде будут просить строжайшую меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову грозит до 10 лет лишения свободы.

Советник по коммуникации Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сафьян в эфире Радио Свобода напомнила, что Борисова подозревают сразу по трем статьям Уголовного кодекса - в превышении законных доходов, неявка на службу без уважительных причин и уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенного в условиях военного положения.

"Там довольно большая сумма, 188 миллионов... Нужно узнать, откуда у мамы, жены и тещи военкома, если не ошибаюсь, такие миллионные в европейской валюте состояния появились, что они так массово начали покупать очень дорогое имущество", - сказала представительница ГБР.

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Она подчеркнула, что прокуроры в суде будут просить строжайшую меру пресечения для Борисова - содержание под стражей без права внесения залога.

В то же время, Сафьян отказалась раскрывать детали того, как правоохранителям удалось выследить Борисова и впоследствии задержать в Киеве.

"Я не исключаю, что, возможно, где-то просочилась несанкционированно информация, что ведомство готовит вот такую небольшую, но спецоперацию по его задержанию с избранием строгой меры пресечения. И он пытался сманипулировать, скажем так, избежать, не дать возможности правоохранителям его поймать. Но не так случилось, как ожидалось", - добавила она.

По данным ГБР, Одесский военком пытался скрываться, менял телефоны и передвигался с места на место.

Сафьян также рассказала, почему правоохранители так долго не объявляли подозрений и не задерживали Борисова.

"Вышло журналистское расследование ... было открыто производство по факту... но следствие должно иметь доказательную базу... это все нужно было проверить для того, чтобы направить в иностранные государства запросы, для того, чтобы собрать информацию свидетелей, я так понимаю, и в банковские учреждения в том числе обратиться", - отметила она.

В частности, правоохранители должны были получить разрешения судей на эти действия, а затем весь процесс занял много времени.

"И только тогда, когда уже было подтверждено по этим статьям, что он совершил преступления, соответственно тогда уже ведомство сказало: вот подозрение и вот выбираем меру пресечения", - отметила она.

В частности, по словам представительницы ГБР, в дальнейшем военкому грозит до 10 лет лишения свободы.

Скандальное дело Борисова - детали

Как сообщал УНИАН, правоохранителям удалось задержать Борисова в Киеве 24 июля.

Его подозревают сразу по нескольким статьям из-за несопоставимых с доходами состояний и нарушения порядка несения военной службы.

Весной журналисты узнали, что семья Борисова владеет в Испании имением стоимостью более трех миллионов евро и несколькими дорогими авто. Военком ездил в Испанию, прикрываясь необходимостью якобы своего лечения.

Кроме того, известно, что Борисов приказывал своим подчиненным не призывать некоторых мужчин за определенное вознаграждение.

Впоследствии его уволили с должности начальника областного ТЦК.

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