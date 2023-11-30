Президент подчеркнул, что вопрос безопасности теперь будет ключевым для украинской власти.

Никто не может гарантировать, что Россия не нападет повторно на Украину и примут ли нашу страну в НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи со студентами в Николаеве. По его словам, национальная безопасность - это приоритет для Украины сейчас и в будущем.

"Мы делимся своим опытом со всеми партнерами. Страна, которая проходит через войну и хочет закончить ее так, чтобы она не началась снова. А как оно будет, мы с вами точно не знаем. Это жизнь и это Россия. Никто вам не скажет, будем ли мы в НАТО", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина со своей стороны должна сделать все возможное, чтобы безопасность была на самом высоком уровне.

"Мы идем к этому, по стандартам НАТО, на многих направлениях разрабатываем и свои стандарты. Но факт в том, что государство изменится и безопасность будет в приоритете", – добавил глава государства.

Путь Украины в НАТО: это стоит знать

Согласно свежему опросу социологической группы "Рейтинг", в случае проведения референдума 78% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в Европейский союз, 77% – за вступление в НАТО. Против членства в военном альянсе и ЕС выступают лишь 5% респондентов.

Ранее стало известно, что в НАТО согласовали с Украиной годичную программу реформ. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что поражен настроенностью украинцев воплощать реформы и проводить модернизацию общества в условиях полномасштабной войны РФ против Украины.

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