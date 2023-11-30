Он отметил, что Киев полон решимости довести все реформы до конца.

Украина сидит на своем месте за столом в НАТО. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время заседания Совета НАТО-Украина на уровне глав МИД, которое состоялось в среду, 29 ноября.

Как пишет Zn.ua, он подчеркнул, что Штаты сосредоточились на постоянной поддержке и приверженности Украине. По его словам, США предоставили Украине помощи уже на 77 миллиардов долларов.

"Еще один критический момент, который действительно стоит подчеркнуть – и он подкрепляется всем, что я видел здесь за последние два дня – когда речь идет об Украине, Соединенные Штаты не одиноки. Были некоторые проблемы, которые Альянс обсуждал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. И это была первая встреча министров иностранных дел на новом совете Украина-НАТО. Украина сидит на своем месте за столом НАТО", – заявил он, отметив, что Киев полон решимости довести все реформы до конца.

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Говоря о помощи, Блинкен подчеркнул, что кроме поддержки на 77 млрд долларов от США, Киев получил помощь на более чем 100 млрд долларов от европейских стран.

"Поэтому мы часто говорим о распределении бремени и необходимости распределения бремени. Что касается Украины, то это очевидно: мы это видели и будем видеть. Украина знает, что ее будущее – это свободная динамичная демократия. А путь Украины в НАТО и Евросоюз будет зависеть от ее усилий по реформированию", – сказал госсекретарь США.

Путь Украины в НАТО: это стоит знать

Согласно свежему опросу социологической группы "Рейтинг", в случае проведения референдума 78% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в Европейский союз, 77% – за вступление в НАТО. Против членства в военном альянсе и ЕС выступают лишь 5% респондентов.

Ранее стало известно, что в НАТО согласовали с Украиной годичную программу реформ. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что поражен настроенностью украинцев воплощать реформы и проводить модернизацию общества в условиях полномасштабной войны РФ против Украины.

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