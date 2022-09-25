Речь идет о сотнях убитых во время российской оккупации.

В деоккупированном Изюме нашли еще два массовых захоронения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью CBS.

"Сегодня я получил дополнительную информацию. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Речь идет о маленьком городке Изюм, вы же знаете? В маленьком городке еще две братские могилы. Вот что происходит", - сказал он. Видео дня

Зеленский назвал санкции против России справедливыми и настаивает, что мир должен продолжать санкционое давление на режим Путина.

Массовое захоронение в Изюме

23 сентября первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Сергей Пантелеев сообщил, что процесс эксгумации близится к завершению, полицией были подняты с земли 427 тел украинцев, из которых 202 - это тела женщин, 189 тел мужчин, 5 - детей. Также в братской могиле в этом городе было обнаружено 21 тело украинских военнослужащих.

В начале сентября ВСУ осуществили успешное контрнаступление в Харьковской области, освободив почти все оккупированные территории области.

10 сентября ВСУ освободили от оккупантов Изюм. Самопровозглашенный "мэр" Изюма покинул город еще до начала взятия его силами ВСУ.

Во время временной оккупации в городе действовала тотальная система запугивания и террора местного населения. Там было обнаружено 7 кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Потеря оккупантами контроля над Изюмом считается крупнейшим поражением РФ после того, как весной от захватчиков была освобождена Киевская область.

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