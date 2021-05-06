С 7 мая в Запорожской и Полтавской областях будут действовать ограничения «желтой» зоны.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отменить ограничения «красной зоны» эпидемической опасности на территории Запорожской и Полтавской областей.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. По итогам сегодняшнего заседания комиссии ограничения будут отменены уже с 7 мая, с 00 ч 00 мин.

Вместо этого, с 7 мая в Запорожской и Полтавской областях будут применяться карантинные меры «желтой» зоны.

Таким образом, завтра в «красной» зоне карантина останется лишь Сумская область.

Украина выходит из локдауна

5 мая Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила "красный" уровень эпидемической опасности в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

На сегодня только три региона находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. Это Запорожская, Полтавская и Сумская области.

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Автор: Дмитрий Захаров