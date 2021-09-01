Всего в Афганистане эвакуации ожидают еще около 200 человек.

Более 200 граждан Украины все еще находятся в захваченном талибами Афганистане, хотя ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вывезли всех, кто этого хотел. Они обратились к президенту Владимиру Зеленскому, потому что не могут вернуться домой.

Соответствующее видеообращение опубликовано на Youtube-канале "Заборона".

В ролике видно десятки мужчин с украинскими флагами и паспортами. По их словам, они не смогли попасть на эвакуационные рейсы, но все еще хотят вернуться домой.

"Тут вокруг меня все граждане Украины, у них все паспорта. Мы находимся в Кабуле в очень опасной ситуации", - рассказал мужчина по имени Сафи Замаром.

Читайте такжеБайден о выводе войск из Афганистана: была пора положить конец этой войнеОн утверждает, что рядом с ним около 30 украинцев, но всего желающих улететь из Афганистана около 60. При этом у них есть семьи, жены и дети.

Мужчина рассказал, что им не удалось попасть на эвакуационные рейсы из-за угрозы терактов. Их останавливали и обыскивали талибы. Кроме того, у них было всего 50 минут, чтобы добраться до аэропорта, но этого времени было слишком мало.

Эвакуация из Афганистана

Боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над территорией страны. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из Афганистана.

США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан. По состоянию на 29 августа в Украину уже прибыло шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 украинцев.

31 августа в МИД Украины заявили, что будут прорабатывать новые маршруты эвакуации граждан. Эвакуацию украинцев из Афганистана планируют продолжать после 31 августа.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, около 200 граждан Украины просят эвакуации, но ситуация постоянно меняется.

Автор: Анастасия Горбачева