100 дронов – это уничтоженная на миллионы вражеская техника, а также – уничтоженная живая сила врага, который ползет на нашу землю, подчеркнул руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал бойцам 110 Отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая сдерживает врага под Авдеевкой, 100 дронов-камикадзе. Волонтеры также призвали всех украинцев усилить помощь дронам защитникам Авдеевки. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"100 дронов – это уничтоженная на миллионы вражеская техника, а также – уничтоженная живая сила врага, который ползет на нашу землю. Как говорят военные, с каждого дрона – новые зрители на концерте у Кобзона. Обеспечим в аду аншлаг!" – заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Он отметил, что под Авдеевкой сейчас очень тяжело.

"Оккупанты изменили свою тактику. Теперь враг не давит одновременно на нашу линию обороны по всей ширине, а сосредотачивает личный состав и технику для штурмов на отдельно выбранных направлениях. Но наши воины сдерживают нашествие орков", - подчеркнул Палатный.

Руководитель "Украинской команды" также призвал представителей бизнеса, активных украинцев, каждого, кто может, приобщиться и помочь нашим героям защитить нашу страну.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" привезла на передовую батальону "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина дроны-камикадзе и наземные станции управления беспилотниками.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала партии дронов 72 бригаде имени Черных Запорожцев, разведчикам ГУР и другим воинским подразделениям.