Вернуть русский в школы просили жители несуществующих сел – заседание в КСУ по закону о языке

На заседании Конституционного суда о конституционности закона о функционировании украинского языка представитель субъекта представления, экс-депутат Александр Долженков в своем ходатайстве перепутал Харьковскую и Одесскую области.

Жители не существующих в Харьковской области сел требуют вернуть в школы изучение русского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Конституционного суда о конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного представитель субъекта представления, экс-депутат Александр Долженков попросил суд приобщить к заявлению обращение депутатов "Изюмского районного совета", с которым, в свою очередь, обратились, по его словам, жители двух сел Изюмского района Старая Некрасовка и Новая Некрасовка.

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По словам Долженкова, они требуют, чтобы в их школы вернули изучение русского языка и литературы, поскольку убеждены, что без изучения этих дисциплин их дети не будут иметь полноценного развития.

Следует отметить, что в Харьковской области, в частности в Изюмском районе, нет таких сел, однако они есть в Измаильском районе Одесской области.

На это обратил внимание один из приглашенных на заседание суда ученых, директор Института украинского языка Павел Гриценко.

Гриценко сказал, что в селах Старая Некрасовка и Новая Некрасовка уже более 100 лет проживают староверы, которые еще в царской России поселились на юге Одесской области, и добавил, что точно знает, что никаких конфликтов на языковой почве в этом регионе и в тех населенных пунктах не было.

В свою очередь в комментарии УНИАН экс-председатель Верховной Рады Андрей Парубий высказал мнение, что КС не должен принимать во внимание это обращение.

"Очевидно, что этот документ не должен приниматься во внимание судом из-за того, что в Харьковской области не существует указанных в ходатайстве сел", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 16 июля он вступил в силу.

21 июня 2019 года в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности закона. Большинство авторов представления были членами фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде предыдущего созыва. Авторы представления утверждают, что закон не соответствует ряду положений Конституции, поскольку, по их убеждению, направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств, дискриминацию граждан по языковому признаку. Также народные депутаты считают, что законом нарушен ряд конституционных прав граждан.

Кроме того, депутаты убеждены, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов.

7 июля 2020 года Большая палата КС начала рассмотрение этого дела.

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