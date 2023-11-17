Руководство российской колонии игнорирует жалобы Данилович на ужасную боль в левом ухе и не дает ей лекарства, которые передают родители.

Гражданскую журналистку Ирину Данилович, которую оккупанты во временно захваченном Крыму незаконно осудили по сфабрикованному делу и впоследствии этапировали в российскую колонию, лишают медицинской помощи и удерживают в антисанитарии.

Осужденная по надуманным обвинениям к семи годам лишения свободы Данилович до сих пор не получает квалифицированной медицинской помощи, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на отца журналистки Бронислава Даниловича.

По его словам, руководство исправительной колонии №7 города Зеленокумск Ставропольского края РФ игнорирует жалобы Данилович на ужасную боль в левом ухе, из-за которой она может полностью потерять слух. В то же время, лекарства, которые передают родители, до Ирины не доходят.

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Кроме того, известно, что женщину содержат в ужасных антисанитарных условиях: на 400 человек предусмотрено только пять водопроводных кранов на улице с ледяной водой. В столовой колонии отсутствует мыло, в пищу нередко попадают тараканы, в камерах очень холодно, крыши протекают, а заключенным приходится постоянно ходить в зимних куртках.

Лубинец добавил, что готовит очередное обращение к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием немедленно освободить Данилович и других тяжелобольных украинских политзаключенных.

"Россия подвергает пыткам граждан Украины. Это является грубым нарушением Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о правах человека", - подчеркнул омбудсмен.

Ирина Данилович - что о ней известно

Как сообщал УНИАН, Ирина Данилович работала медсестрой во временно оккупированном россиянами Крыму. Она также была гражданским журналистом, сотрудничала с независимыми СМИ и освещала темы прав медицинских работников, а также политические судебные процессы в Крыму.

В апреле 2022 года Данилович похитили российские силовики но по надуманным подозрениям заключили в СИЗО в оккупированном Симферополе. Ей предъявили обвинения в"незаконном хранении взрывчатых веществ".

Журналистка неоднократная заявляла о давлении и угрозах со стороны российских силовиков. По ее словам, это продолжалось с первых дней задержания. Кроме того, еще во время своего пребывания в СИЗО Данилович жаловалась на ухудшение состояния здоровья. В ужасных условиях содержания в неволе у нее возник острый отит, из-за чего она страдает от сильной боли в ухе и почти ничего не слышит. Общее состояние журналистки также значительно ухудшилось.

В конце декабря 2022 года подконтрольный оккупантам "Феодосийский горсуд" в Крыму приговорил женщину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

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