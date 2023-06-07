В СИЗО российские оккупанты не выдают назначенные врачом лекарства, у женщины еще больше обострилась болезнь ушей.

Незаконно приговоренная к 7 годам заключения в оккупированном Россией Крыму медсестра и гражданская журналистка Ирина Данилович теряет слух. В СИЗО российские оккупанты не выдают ей назначенные врачом лекарства и не оказывают никакой помощи.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По словам отца Данилович, она перестала слышать на левое ухо.

Сама же женщина предполагает, что у нее атрофировался слуховой нерв и уже не подлежит восстановлению. Данилович уверена, что у нее отит, который может привести к осложнениям - абсцессу или менингиту.

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"За все время болезни Ирины сотрудники СИЗО ни разу не оказали квалифицированной медицинской помощи. Несколько раз было проведено обследование, но об их результатах ни Ирине ни родителям не сообщают. Медикаменты, которые назначил врач, ей не выдают", - отметил омбудсмен.

По его словам, журналистка сильно потеряла вес, страдает постоянной головной болью и нарушением координации движений.

Омбудсмен уточнил, что сотрудники СИЗО не выдают ей посылки, отказывают в звонках и свиданиях с родными.

В то же время, из-за угрозы состояния здоровья и непредоставления медицинской помощи Ирина объявила сухую голодовку.

"Непредоставление надлежащей медицинской помощи украинским гражданам, которых РФ незаконно удерживает в тюрьмах в соответствии с Женевской конвенцией приравнивается к пыткам и нарушает неотъемлемое право - на жизнь. В очередной раз призываю международное сообщество усилить давление на РФ и требовать освободить всех незаконно заключенных граждан Украины", - призвал Лубинец.

Преступления россиян в оккупированном Крыму - дело Ирины Данилович

Как сообщал УНИАН, Данилович арестовали в апреле 2022 года по дороге из Коктебеля в Феодосию. Позже в ее доме российские силовики провели обыск и обвинили женщину в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ.

Во время "следствия" Данилович неоднократно заявляла о давлении со стороны сотрудников ФСБ РФ, пытках, запугивании, а также о непредоставлении ей медицинской помощи в СИЗО.

В этом году журналистку приговорили к 7 годам заключения в колонии общего режима. 15 июня состоится рассмотрение апелляционной жалобы на незаконный приговор украинке.

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