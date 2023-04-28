Он призвал мировое сообщество отреагировать на такие нарушения прав человека, приравнивающиеся к пыткам.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что оккупанты системно не оказывают надлежащую медицинскую помощь украинцам, которых незаконно удерживают в тюрьмах.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Лубинец подчеркнул, что российские оккупационные власти Крыма нарушают права двух крымских политзаключенных на жизнь, здоровье и оказание медицинской помощи. В частности, гражданская журналистка Ирина Данилович, которую незаконно удерживают в симферопольском СИЗО, до сих пор не получила медицинской помощи, несмотря на обещание сделать это после прекращения сухой голодовки.

"Свой протест Ирина начала 21-го марта из-за того, что ее не лечили. Уже почти полгода она страдает от постоянных сильных головных болей вследствие прогрессирующего отита и сопутствующих заболеваний. Без лечения воспаление может перекинуться на мозг и убить женщину", - подчеркнул Лубинец.

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По его информации, после почти 20 дней журналистка прекратила сухую голодовку, когда врачи вызвались ее осмотреть. Однако провели один медосмотр, а никакого лечения так и не предоставили.

Омбусмен отметил, что под угрозой жизни и другого крымского политзаключенного, тоже гражданского журналиста – Амета Сулейманова. Мужчина имеет серьезные кардиологические заболевания и нуждается в срочной операции на сердце. При этом его содержат в маленьком подвальном помещении – карантинном отделении СИЗО еще с 11-ю людьми. Пребывание в таких условиях в течение двух недель привели к появлению кашля и удушья.

Из-за высокого давления и боли в груди Сулейманов вынужден постоянно принимать лекарства. У него отобрали шприцы и препарат "Бициллин-5", который ему необходим раз в три недели.

"Непредоставление надлежащей медпомощи украинским гражданам, которых РФ незаконно удерживает в тюрьмах, имеет системный характер, в соответствии с Женевской конвенцией приравнивается к пыткам и нарушает неотъемлемое право – на жизнь. Более двух месяцев назад двух политзаключенных Джемиля Гафарова и Константина Ширинга фактически довели до смерти. Они имели проблемы со здоровьем и помощи не получили", - подчеркнул Лубинец.

Он призвал мировое сообщество, представителей международных правозащитных организаций применить все имеющиеся рычаги влияния на РФ и отреагировать на позорные факты нарушения прав граждан Украины во временно оккупированном Крыму и требовать освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан.

Арест Ирины Данилович: что известно

В конце декабря 2022 года оккупационный суд в Крыму признал гражданскую журналистку и медсестру Ирину Данилович якобы виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ (незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Ее приговорили к семи годам лишения свободы, а также обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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