Злоумышленник, захвативший в заложники полицейского в Полтаве, имеет судимость – источник

Ранее он был осужден за кражу и хранение наркотиков.

Злоумышленник, захвативший в заложники в Полтаве начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, имеет судимость.

По данным источников корреспондента УНИАН в правоохранительных органах, ему 32 года.

Ранее он был осужден по двум статьям уголовного кодекса: ст. 185 (кража) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Читайте также"Полтавский террорист" едет в направлении Киева с заложником и гранатой (фото)

Также УНИАН стало известно, что автомобиль со злоумышленником и заложником сейчас едет по территории Решетиловского района Полтавской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, в Полтаве злоумышленник, подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле.

Введена в действие полицейская специальная операция «Гром».

Сейчас злоумышленник движется в направлении Киева.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram