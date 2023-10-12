Будапештский меморандум – историческая ошибка двух сторон, тогдашнего руководства Соединенных Штатов и тогдашнего руководства Украины, считает дипломат.

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в передаче Натальи Мосейчук "Мосейчук+" рассказал подробности на тему подписания Украиной Будапештского меморандума, в результате которого весь ядерный арсенал пустили "под нож".

"Будапештский меморандум – это была историческая ошибка двух сторон, тогдашнего руководства Соединенных Штатов и тогдашнего руководства Украины. Я знаю сто аргументов с украинской стороны, почему мы не могли удержать ядерный арсенал. Но я с ними не согласен. Был сговор президента Клинтона и президента Ельцина лишить Украину ядерного оружия", – подчеркнул Кулеба.

Также, в связи с тем, что американские конгрессмены обратились к Байдену с вопросом несостоятельности достижения победы в Украине, Наталья Мосейчук поинтересовалась у дипломата, есть ли у Соединенных Штатов Америки какая-либо стратегия.

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"У Соединенных Штатов есть стратегия того, что они делают в Украине. Нет стратегии, что делать с Россией", - откровенно ответил Кулеба.

Полный выпуск "Мосейчук+", авторским проектом Натальи Мосейчук, с Дмитрием Кулебой покажет в эту пятницу, 13 октября, в 21:45 телеканал "1+1 Украина". Проект можно посмотреть также на YouTube-канале Натальи Мосейчук и на платформе Киевстар ТВ.

В откровенном разговоре Кулеба расскажет, почему власти не предупредили народ о полномасштабном вторжении, войне в Израиле, действительно ли Байден и Путин поделили мир и о чем наша война на самом деле, каково было состояние военно-политического руководства в первые дни полномасштабного вторжения и как президент Германии Штайнмайер пережил свой первый авианалет в Черниговской области.