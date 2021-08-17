В политсиле заявили, что дело против их активистов в полиции не открывали.

Задержанных на Аллее Героев Небесной Сотни активистов политической партии "Национальный корпус" полиция отпустила.

Об этом сообщает пресс-служба"Нацкорпусу".

"Ребят отпустили! Все восемь активистов, которые были задержаны во время демонтажа совковой инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни, уже вышли из Печерского управления полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производство против активистов в полиции не открывали и никаких юридических претензий к ним нет.

Читайте также"Патриоты героически победили советские автоматы": сеть разворошило уничтожение "СССРовских" декораций в центре Киева"В управлении они написали объяснения, после чего их отпустили. Сейчас советуемся с юристами относительно наших дальнейших действий относительно избиения активистов силовиками. Напомним, у одного из задержанных произошел вывих плеча", - добавили в партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 августа, представители "Национального корпуса" разрушили арт-инсталляцию, посвященную быту советской эпохи, размещенную на Аллее Небесной Сотни в центре Киева.

Таким образом участники акции выразили протест, чтобы на месте гибели участников Майдана устанавливали установки о советской эпохе.

В соцсети по поводу инсталляции уже вспыхнул скандал. Пользователи раскритиковали ее размещение на территории Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни.

Городской голова Киева Виталий Кличко сказал, что город не согласовало установку, а организацией празднования Дня независимости Украины занимается Офис президента. Мэр заявил, что немедленно даст распоряжение о демонтаже конструкций советского периода.

В офисе президента объяснили, что"советские" декорации на Аллее Небесной сотни, из-за которых произошли столкновения, временные и готовились для телевизионной трансляции ко Дню Независимости. По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, возникшая ситуация - результат манипуляций.

Он заверил, что конструкции никак не затрагивают мемориал.

Позже инсталляции были демонтированы.

Автор: Инна Андалицкая