За прошедшие сутки Украину оставило 99 тысяч украинских граждан.

За сутки более 120 тыс. человек пересекли западную границу Украины, из них 110 тыс. - на выезд из страны.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Более 120 тыс. человек пересекли государственную границу Украины на западном участке за прошедшие сутки. Добавим, что до обострения гуманитарной ситуации пассажиропоток был на уровне 50 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В частности, пограничники оформили на выезд 110 тыс. граждан, из которых почти 90 тыс. украинцев.

При этом наибольший пассажиропоток происходит на польском участке, за прошедшие сутки – 68 тыс. человек.

"Отметим, что не соответствует действительности информация об ограничениях в выезде за пределы Украины иностранцев. В то же время напомним об ограничении выезда мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет на период действия правового режима военного положения", - добавили в ГНСУ.