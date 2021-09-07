Эксперты отметили, что учителя не могут нарушать права учащихся на получение образования.

В Украине случаи, когда учителя выгоняют учеников из класса, происходят довольно часто. Эксперты рассказали подробно, имеют ли педагоги на это право и что делать родителям в таких ситуациях.

Как отметили юристы на странице Facebook-сообщества "Батьки SOS", прежде всего, стоит помнить, что учителя не могут нарушать права учащихся на получение образования.

По словам юристов, учитель не может выгнать ребенка с урока, потому что согласно статье "Право на образование", каждый имеет право на качественное и доступное образование.

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"Право на образование включает право получать образование на протяжении всей жизни, право на доступность образования, право на бесплатное образование в случаях и порядке, определенных Конституцией и законами Украины", – утверждают юристы.

Кроме того, в статье "Запрет дискриминации в сфере общего среднего образования" говорится о том, что учащиеся не должны подвергаться никаким формам дискриминации, в частности, иметь какие-либо ограничения в образовательном процессе. Таким образом, любые ограничения относительно участия ученика в обучении недопустимы.

Эксперты советуют сразу сообщить о случае директора школы. После этого стоит инициировать рассмотрение вопроса о привлечении педагога к дисциплинарной ответственности.

Если ребенка вообще не пустили на урок, то родители могут обратиться с жалобой к директору школы или в органы управления образованием, которым подчиняется учебное заведение. В случае подтверждения нарушения права на образование на виновных лиц учреждения могут быть наложены дисциплинарные взыскания от выговора до увольнения.

Вместе с тем в комментариях пользователи интересуются, что же делать, если ученик срывает урок?

Стоит отметить, что украинские школьники часто себя ведут очень странно во время уроков. Так, например, в Полтаве утром 6 сентября на территории школы №11 девушка ранила из арбалета двух учителей. Педагоги получили травмы, угрозы их жизни нет. У одной женщины травмирована рука, у другой – туловище.

Нарушительницей оказалась 19-летняя местная жительница. Установлено, что девушка училась в этой школе до 4-го класса. Арбалет она приобрела в магазине. Причину своего поступка объяснить полицейским не смогла. Фигурантку преступления задержали и сообщили о подозрении.

Поэтому кроме прав ученикам следует помнить о своих обязанностях и общепринятых нормах уважения.

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Автор: Виктория Гордиенко