Речь идет о Софийском соборе, Киево-Печерской лавре и историческом центре Львова.

ЮНЕСКО рекомендует добавить Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и исторический центр Львова в перечень всемирного наследия в опасности. Об этом сообщила глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески.

"ЮНЕСКО недавно рекомендовала добавить в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, еще два украинских объекта, которые нуждаются в сохранении. Это собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская лавра, а также ансамбль исторического центра Львова", – отметила она во время брифинга.

По словам главы ЮНЕСКО в Украине, окончательное решение примет Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в сентябре.

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Деятельность ЮНЕСКО во время войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 26 июля в ЮНЕСКО подтвердили повреждение в Украине 274 объектов. Речь идет о 117 религиозных объектах, 27 музеях, 19 памятниках, 12 библиотеках, 1 архиве, а также 98 зданиях, имеющих исторический или художественный интерес.

В частности, ночью 23 июля российские террористические войска атаковали Одессу. В результате удара погибли два человека, а еще более 20 были ранены. Под вражескую атаку попал исторический центр города, который находится под охраной ЮНЕСКО. Значительные повреждения получили Спасо-Преображенский собор, Дом ученых и ряд других зданий и памятников. 29 июля в городе начала работать миссия ЮНЕСКО, которая прибыла в Одессу, чтобы оценить ущерб, нанесенный атакой РФ.

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