Миссия будет работать в Одессе в течение нескольких дней.

В Одессе специалисты начинают фиксирование ужасных разрушений, которые произошли из-за ударов, нанесенных оккупантами после выхода РФ из "зернового соглашения" .

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, сегодня состоялась встреча с представителями ЮНЕСКО. Специалисты прибыли в Одессу для проведения комплексной оценки ущерба культурным и религиозным объектам, нанесенного ракетными ударами, которые осуществила РФ с 19 по 23 июля.

"Будут работать в Одессе четыре дня. Будут фиксировать и документировать последствия атак российских террористов. Со своей стороны будем всячески помогать работе специалистов", - отмечает Кипер .

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Он подчеркивает, что сейчас очень важно донести до всего мира информацию об ужасах, которые РФ сделала в Одессе.

В пресс-службе мэрии города рассказали, что в составе миссии - координатор ЮНЕСКО в Киеве Кьяра Децци Бардески.

"Мы будем продолжать поддержку и развивать сотрудничество. Сейчас это техническая миссия, которая будет работать в Одессе в течение нескольких дней. Впереди много работы", - заявила она.

По словам городского председателя Геннадия Труханова, представители миссии, как и обещали, приехали своевременно.

"Важно, что будет зафиксировано это преступление - повреждение культурного наследия", - сказал он.

По словам Труханова, для местных специалистов очень важно услышать советы, в частности о том, как правильно убирать обломки разрушенных, поврежденных памятников архитектуры. Он объясняет, что это крайне необходимо, потому что представители ЮНЕСКО должны зафиксировать соответствующие последствия ударов, которые нанесла российская армия. Мэр уточнил, что без этого коммунальщики не имели возможности в полной мере помочь одесситам, которые живут в домах-памятниках, пострадавших во время обстрелов.

"Преступление сначала надо зафиксировать, а потом убирать эти обломки и тому подобное", - утверждает Труханов.

Известно, что часть разрушений, в частности Спасо-Преображенский кафедральный собор, в который попала российская ракета, миссия сегодня уже увидела.

Вражеские атаки по Одесской области

После того, как Кремль 17 июля демонстративно вышел из "зернового соглашения", российские военные начали разрушать Одессу и Одесскую область ракетными и дроновыми ударами. В частности, атаки оккупантов направлены по портам, ангарам с зерном. Только за одну ночь, на 23 июля, они массированным ракетным ударом разрушили в Одессе более 60 зданий, из которых около 30 - памятники архитектуры, которые находятся в историческом центре, который включен в список ЮНЕСКО. Разрушениям подверглись, в том числе Спасо-Преображенский кафедральный собор, Дом ученых.

В результате только этого удара в городе пострадали более 20 человек (среди них четыре ребенка), из которых 17 были госпитализированы. Два человека погибли.

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