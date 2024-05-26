Эпатажная певица попала в скандал из-за концерта в Киеве.

Известная украинская певица Верка Сердючка, под образом которой выступает Андрей Данилко, попала в языковой скандал. Артистка выступила с концертной программой в Киеве, где пела свои хиты на русском.

Тем самым Сердючка сильно разозлила украинцев. В сети граждане писали, что подобные песни нужно переводить, или же вообще не петь их на концертах. Более того, возмущенные зрители были и на самом шоу. Некоторые ушли прямо посреди выступления артистки.

На фоне этого поднялся вопрос о том, нарушила ли певица закон. Языковой омбудсмен Тарас Креминь в комментарии для "Телеграф" отметил, что Данилко не будет нести наказание, потому что действовал по закону.

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"Если это песня авторского исполнения, если этот певец не запрещен, если он является гражданином Украины и это есть в официальном репертуаре, то - не запрещено", - объяснил Тарас.

При этом Креминь обратил внимание на этический вопрос. По его словам, неудивительно, что у украинцев выступление Сердючки вызвало возмущение. Подобные ситуации могут повторяться и в дальнейшем. Но для многих звезд этот инцидент станет показательным. Тарас считает, что после этого случая большинство знаменитостей вообще откажутся от русскоязычного репертуара.

"По этическим соображениям у зрителей, которые были на концерте, это вызвало вопросы. На перспективу могут возникать жалобы от граждан о нарушении их языковых прав. Мы категорически поддерживаем инициативы отечественных исполнителей, которые перешли на украинский язык и перевели свои песни. Таких примеров сотни. Будем надеяться, что этот концерт станет не только предметом обсуждений, но и очередной волной украинизации в сфере культуры", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, ранее Андрей Данилко попал в громкий скандал из-за объятий с россиянином.

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