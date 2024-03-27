По его словам, необходимо наращивать человеческий ресурс, чтобы продолжать противостоять российскому нашествию.

Начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник "Марсель" заявил, что Россия превышает Украину по человеческим ресурсам в 10-15 раз. Поэтому мобилизацию необходимо продолжать.

"Мобилизация нужна для того, чтобы мы могли обеспечить воинские части определенными специалистами. Должны быть и штурмовики, и люди, которые умеют минировать и разминировать, и снайперы, и водители, инженеры, и медики - все категории. Должен прийти человек - специалист именно на это место. Мы проводим выявление этих людей в гражданской жизни, должны их также готовить, и по этим учетным военным специальностям должны комплектовать те воинские части, которым необходим именно этот специалист", - отметил генерал "Марсель" в интервью "Суспільному".

По словам генерала, Россия сегодня нас превышает по людям в 10 или 15 раз. Украине нужно пополнять свои резервы и давать им отпор.

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В то же время "Марсель" согласился, что Украине следует изменить подход к мобилизации. Именно с этой целью Рада рассматривает законопроект о мобилизации.

"Видимо, он еще не доработан, я же не знаю, но закон о мобилизации должен быть такой взвешенный, он должен иметь все аспекты. Человек пришел в армию и понял: я зашел, я социально защищен, не дай бог, какая-то ситуация со мной, семья социально защищена, он получает средства, он воюет, он не оглядывается назад, он знает, что он полностью материально и обеспечивает свою семью, и страна потом должна о нем позаботиться. Мы без мобилизации не обойдемся, это уже на века с таким соседом. Но должно быть все четко и взвешенно", - пояснил топ-военный.

Генерал отметил, что во время войны есть много непопулярных решений, которые нужно все равно внедрять. "Если мы проиграем, никого не будет, ни нашей семьи. Всех поставят на колени и расстреляют. Если выиграем - все. Поэтому нет другого варианта, но его и не будет. С таким врагом только два - или смерть, или победа. Это должны люди понимать: мы получили войну в стране", - отметил он.

"Марсель" также подчеркнул, что украинцы должны учиться на этой ошибке и менять ее быстро, как меняется сегодня война. Генерал добавил, что война меняется очень быстро, поэтому должно меняться наше мышление.

"Все еще впереди, война еще не закончилась, она не закончится. Я не вижу, что она закончится. Она закончится может только одним - освобождение всех территорий от этого оккупанта, мы должны их выбросить за поребрики государственной границы, и тогда о чем-то можно будет говорить", - сказал генерал.

Мобилизация в Украине: последние новости

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что за два года полномасштабной войны более 8 тысяч мобилизованных так и не были на передовой.

Ранее он заверил, что о снижении возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации, ниже отметки в 25 лет, речь пока не идет. По его словам, эти дискуссии не инициируются и не ведутся ни на одном уровне.

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