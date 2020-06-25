Вырубка деревьев приводит к разрушительным наводнениям в Карпатах – эколог

Как отметил эксперт, лесники начали рубить деревья вдоль русла рек, что создает дополнительную опасность.

Сплошная рубка деревьев в Карпатах разрушает экологическую функцию лесов по задержанию воды из-за сильных осадков.

Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал эколог Алексей Василюк. По его словам, на участках вырубки лесов дождями смывается почва, она вместе с деревьями и растениями является основным ресурсом для задержки лишней влаги.

"Восстановление почвы в горах может длиться веками, это не те условия, как в степях, например. Так, на этом месте снова вырастает лес, но накопленной годами почвы под ним нет. В следующем году вырубили другой участок, там тоже почва смылась, и так далее. В принципе, лес восстанавливается, но его экологическая функция сдерживания воды уменьшается с каждой последующей сплошной рубкой", – объясняет эколог.

В частности, Василюк обращает внимание на то, что лесники начали рубить деревья вдоль русла рек, что создает дополнительную опасность при наводнениях.

"Это вообще странно, потому что это самый последний лес, который можно рубить. По классификации такие леса называются противоэрозионными. Но в Карпатах мало дорог, и лесникам удобнее рубить вдоль реки, так как можно ехать по руслу", – говорит он.

Это все приводит, к тем ужасным событиям и последствиям, которые происходят в карпатском регионе.

"Теперь, когда выпадает немного больше дождей, вода просто стекает по склонам, где нет почвы и растительности, которые в себя вобрали избыток. Она более стремительно падает вниз, уносит за собой почву, камни, и дальше уже кинетическая энергия очень сильно возрастает, и это уже не просто поток воды, это огромная разрушительная масса ", – сказал эколог.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram